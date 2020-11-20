Список стран "зеленой зоны" обновил ЕС

Европейский союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока.
Украины в этом списке до сих пор нет.
Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы.
На данный момент список выглядит так:
- Австралия,
- Япония,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Таиланд,
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Также странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.