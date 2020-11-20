 

Список стран "зеленой зоны" обновил ЕС

События Сегодня, 21:3055
Список стран "зеленой зоны" обновил ЕС

Европейский союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока.

Украины в этом списке до сих пор нет.

Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы.

На данный момент список выглядит так:

  • Австралия,
  • Япония,
  • Новая Зеландия,
  • Руанда,
  • Сингапур,
  • Южная Корея,
  • Таиланд,
  • Китай (при условии подтверждения взаимности).

Также странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ЕС, список, страны, зеленой_зоны, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Ограничения на въезд в частности и для Украины усиливает Австрии
Ограничения на въезд в частности и для Украины усиливает Австрии
Вчера, 09:25
Список стран
Список стран "красной" зоны обновила Украина
20-ноя-2020, 14:07
Перечень стран
Перечень стран "красной зоны" сократила Украина
13-ноя-2020, 19:12
Список стран
Список стран "красной зоны" обновила Украина
30-окт-2020, 22:06
Список стран
Список стран "красной" и "зеленой" зон обновила Украина
23-окт-2020, 17:33

Последние новости

22:24
События
Одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января рассмотрит ЕС
22:01
События
Рада может дать Кабмину ряд поручений по поводу национального плана вакцинации украинцев
21:50
События
Автомобиль детектива НАБУ подожгли во Львове
21:34
События
На самоизоляцию ушла супруга Макрона
21:30
События
Список стран "зеленой зоны" обновил ЕС
17:42
События
Ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19 рекомендуют Раде
17:40
События
От участия в международных соревнованиях на 2 года отстранена Россия
17:38
Политика
В Страсбург на январскую сессию ПАСЕ поедет украинская делегация
15:57
События
Штрафовать за отсутствие масок у клиентов будут владельцев бизнеса
15:44
События
Закон Зеленского об "инвестиционных нянях" одобрила Рада
14:17
Экономика
Биткойн продолжает бить рекорды
13:44
Политика
График работы в январе из-за усиления карантина изменила Рада
12:28
Политика
Критические регионы по COVID в Украине назвали в Минздраве
12:24
Политика
Ставку НДС для аграриев с 20% до 14% снизила Рада
11:53
Политика
Назначение Лещенко главой Минагрополитики поддержал комитет Рады
09:59
Политика
Умер Геннадий Кернес
09:55
События
Назначение трех министров рассмотрит сегодня Рада
09:52
События
Самую большую за 10 лет спецоперацию провели в Испании
09:49
События
Масштабную кибератаку на правительственные структуры подтвердили спецслужбы США
09:48
События
Использование вакцины Pfizer одобрили в Чили

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 15 декабря 20204969
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 декабря 20203703
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду2168
Во сколько Украине обходится один нардеп. Рада утвердила смету на 2021561
Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы461
На выборах в США по итогам голосования выборщиков побеждает Байден377
В Киеве в Святошинском районе возник пожар в ночь на 16 декабря311

Досуг

Что собой представляют промышленные чиллеры?
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Промышленными чиллерами называют холодильные установки, способные работать при уровне нагрузок свыше 500 кВт. Используются они в составе высокомощных климатических систем, совместно с фанкойлами, а также на специализированных производствах.
Сегодня, 21:2855
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Карпатські курорти завжди користувалися популярністю, завдяки незайманій природі, оздоровчому повітрю і порівняно недорогими цінами на продукти і розваги.  
Сегодня, 09:44329
Уход за пожилыми в Харькове
Уход за пожилыми в Харькове
Многие люди не хотят помещать своих родителей в дом престарелых и решают забрать родителей домой. К сожалению, такое решение не только немного усложняет жизнь.
Вчера, 16:54161
Свежие букеты круглый год с доставкой
Свежие букеты круглый год с доставкой
Флористическое искусство с каждым годом становится все более интересным, разноплановым, удивительным. Новые правила и модные тенденции оформления букетов учитываются мастерами при их составлении.
Вчера, 15:59165
Перегонные кубы: как выбрать и где купить
Перегонные кубы: как выбрать и где купить
На сегодняшний день в магазинах алкогольные напитки, в частности водка, доступны в избытке. Но если вы предпочитаете изготавливать ее в домашних условиях, самогон, для этого, разумеется, нужны специальные технические принадлежности.
15-дек-2020, 12:22273
ТОП-3 настольных ламп для дома
ТОП-3 настольных ламп для дома
Настольные лампы позволяют грамотно организовать локальное освещение. Современные производители предлагают модели с дополнительными функциями, которые ранее не были доступны, что расширяет возможности эксплуатации.
15-дек-2020, 10:34171

События

Одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января рассмотрит ЕС
Одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января рассмотрит ЕС
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) может одобрить вакцину от коронавируса mRNA-1273 компании Moderna уже в начале января.
Сегодня, 22:2469
Рада может дать Кабмину ряд поручений по поводу национального плана вакцинации украинцев
Рада может дать Кабмину ряд поручений по поводу национального плана вакцинации украинцев
Верховной раде рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса.
Сегодня, 22:0153
Автомобиль детектива НАБУ подожгли во Львове
Автомобиль детектива НАБУ подожгли во Львове
В четверг ночью, 17 декабря, во Львове подожгли автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро Украины.
Сегодня, 21:5064
На самоизоляцию ушла супруга Макрона
На самоизоляцию ушла супруга Макрона
Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Бриджит ушла на самоизоляцию.
Сегодня, 21:3473
Список стран "зеленой зоны" обновил ЕС
Список стран "зеленой зоны" обновил ЕС
Европейский союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока.
Сегодня, 21:3059
Ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19 рекомендуют Раде
Ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19 рекомендуют Раде
Верховной раде рекомендуют ввести штрафы за подделку тестов на COVID-19. 
Сегодня, 17:4280
7 Днів