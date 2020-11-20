Список стран "зеленой зоны" обновил ЕС

Европейский союз обновил список стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока.

Украины в этом списке до сих пор нет.

Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы.

На данный момент список выглядит так:

Австралия,

Япония,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Южная Корея,

Таиланд,

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Также странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.