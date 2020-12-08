Автомобиль детектива НАБУ подожгли во Львове

В четверг ночью, 17 декабря, во Львове подожгли автомобиль детектива Национального антикоррупционного бюро Украины.

В бюро не исключают, что поджог связан с профессиональной деятельностью детектива.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Частный автомобиль (Skoda Octavia, 2012 года выпуска) существенно поврежден. Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч.2 ст.347 УК Украины).

"НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления и просим свидетелей, которые владеют информацией об этих событиях обращаться в Шевченковский отдел полиции Львовской области", - говорится в сообщении.