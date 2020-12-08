Рада может дать Кабмину ряд поручений по поводу национального плана вакцинации украинцев

Верховной раде рекомендуют принять постановление о Национальном плане вакцинации населения Украины от коронавируса.
Речь идет о проекте постановления №4500.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Сейчас текст этого документа отсутствует на сайте парламента. Однако его уже рассмотрел комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования.
Постановление предусматривает ряд поручений Кабинету министров и Министерству здравоохранения по разработке и внедрению плана вакцинации.
Итак, в постановлении Кабмина рекомендуют разработать и утвердить на правительственном уровне план вакцинации. Процесс должен координироваться на национальном и региональном уровнях. Для этого предлагают создать соответствующие штабы.
Правительству предлагают оценить возможности инфраструктуры для хранения и развозки вакцин и дозакупить необходимое оборудование.
В постановлении обращают внимание на необходимость определения мест вакцинации и подготовки соответствующего персонала, проведения коммуникационной кампании по мотивации населения к вакцинации.
В свою очередь Минздрав подал свои предложения к указанному постановлению. Среди них:
- предусмотреть добровольность вакцинации;
- уровень утверждения Национального плана определить на уровне приказа Министерства здравоохранения, а не КМУ;
- рекомендовать органам местного самоуправления обновить надлежащее оборудование для обеспечения холодовой цепи в пунктах прививки;
- исключить из постановления создание отдельного реестра вакцинированных лиц.
"Комитет рекомендовал Верховной раде включить в повестку дня проект постановления №4500 и принять его за основу и в целом с учетом предложений комитета, подготовленных на основе предложений Минздрава", - указано в сообщении.