Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 18 декабря 2020 - 944 381 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 12 630 новых случаев в сутки.
Умерло 16 256 человек.
Выздоровело - 561 222 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 98330 случаев;
Винницкая область - 20 578 случаев;
Волынская область - 29 817 случаев;
Днепропетровская область - 51 401 случай;
Донецкая область - 31 449 случаев;
Житомирская область - 35 662 случая;
Закарпатская область - 26 855 случаев;
Запорожская область - 45 715 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 644 случая;
Киевская область - 51 588 случаев;
Кировоградская область - 7621 случай;
Луганская область - 8533 случая;
Львовская область - 55 860 случаев;
Николаевская область - 25 826 случаев;
Одесская область - 61963 случаи;
Полтавская область - 31 097 случаев;
Ровенская область - 37 840 случаев;
Сумская область - 37 157 случаев;
Тернопольская область - 32 089 случаев;
Харьковская область - 64 237 случаев;
Херсонская область - 15 151 случай;
Хмельницкая область - 36 027 случаев;
Черкасская область - 33 837 случаев;
Черновицкая область - 37 695 случаев;
Черниговская область - 26 409 случаев.