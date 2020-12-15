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События Сегодня, 11:5765
Первый этап утверждения в США прошла вакцина Moderna

Консультативный совет Управления по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) подтвердил высокую эффективность коронавирусной вакцины Moderna.

Ее можно использовать людям от 18 лет.

Об этом сообщает BBC.

Эксперты подтвердили эффективность использования препарата для предотвращения заражения у людей от 18 лет.

"Вакцина против коронавируса Moderna в четверг получила зеленый свет от FDA", - отмечается в сообщении.

Таким образом, это решение стало первым шагом для утверждения препарата американским регулятором.

Отмечается, что по неофициальной информации, FDA уже в пятницу планирует провести заседание, чтобы выдать официальное разрешение на вакцину.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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