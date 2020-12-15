Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму свыше 10 млн грн

Об этом говорится на странице Гостаможслужбы в Facebook.

Как сообщил РБК-Украина заместитель начальника Одесской таможни Гостаможслужбы Денис Пудрик, контейнер с товарами широкого потребления прибыл в Одесский порт из Китая на адрес киевского предприятия.

По его словам, при пропуске груза до Киевской таможни во время таможенного осмотра рабочей группой Управления собственной безопасности Гостаможслужбы совместно с управлением противодействия таможенным правонарушениям Одесской таможни было выявлено незаявленное в предварительной таможенной декларации значительное количество товаров.

"По предварительной оценке их рыночная стоимость достигает 10 млн грн. Сейчас осуществляется фиксация таможенного правонарушения", - сообщил Денис Пудрик.

Кроме того, в интервью РБК-Украина Денис Пудик сообщал, что летом было изъято почти 600 тысяч пачек контрабандных сигарет, скрытых внутри коробов с чаем из Грузии. Также было изъято еще 17 тонн брендовых вещей и более 540 тыс. пачек сигарет.