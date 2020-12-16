Дополнительное расследование по делу о прослушке Гончарука открыла СБУ

Служба безопасности Украины продолжает расследование уголовного производства о прослушке кабинета бывшего премьер-министра Алексея Гончарука.

Также дополнительно открыто дело о вмешательстве в работу госчиновника.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос РБК-Украина.

Из него следует, что кроме дела, первоначально открытого в январе 2020 года по ст. 359 (незаконное использование технических средств негласного получения информации), СБУ сейчас также расследует производство, открытое по статье о вмешательстве в деятельность госчиновника (ст.344 Уголовного кодекса).

"По изложенным вами обстоятельствам (прослушке экс-премьера Гончарука, - ред.) следователями органов безопасности осуществляется досудебное расследование в 2 уголовных производствах по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 344 и ч.3 ст.359 Уголовного кодекса Украины", - сказано в нем.

Отмечено, что следователь (прокурор) не дал разрешение на раскрытие данных о подозреваемых, потерпевших и сроках расследования указанных уголовных производств.