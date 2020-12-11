Когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19 рассказали в Кабмине

В Кабинете министров рассказали, когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19.

Их вакцинация будет бесплатной.

Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в Верховной раде.

"Мы планируем первые партии вакцин получить в феврале, и бесплатную вакцинацию врачей, которые соответственно работают на передовой, борются с COVID, мы планируем начинать в феврале", - сказал премьер-министр.

Напомним, Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров. Медики входят в перечень приоритетных категорий для вакцинации.