Командующему Воздушных сил объявили подозрение по делу АН26

В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали, что по делу авиакатастрофы АН26 сегодня объявили подозрения.

Следствие считает, что установило еще не всех причастных.

Об этом сказал на брифинге начальник отдела ГБР Вадим Приймачок.

Более того, ГБР сообщило о подозрении Командующему Воздушных сил Сергею Дроздову в халатности по делу о катастрофе самолета.

"По итогу расследования ГБР совместно с Офисом генпрокурора добыты доказательства, которые дают основания обоснованно подозревать отдельных лиц, причастных к организации указанных полетов. Они допустили нарушения в своей служебной деятельности", - сообщил он.

ГБР подозревает Командующего Воздушных сил ВСУ в халатном отношении к организации полетов. Кроме того, сообщено о подозрении руководителю полетами воинской части аэродрома в Чугуеве, а также командиру части, который утвердил план полетов с нарушениями.

ГБР заявило, что они допустили нарушения, как на стадии подготовки полета АН26, так и во время его катастрофы.

В частности, установлено, что на борт самолета были допущены посторонние лица, а именно курсанты-летчики, не имевшие опыта в управлении самолетом. По словам Вадима Приймачка, командир самолета также не имел навыков управления самолетом в ночное время.

Также вину подозреваемых подтверждают результаты проведенной экспертизы.