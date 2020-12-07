Шмыгаль заявил что в Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине общее количество выявленных случаев COVID-19 до конца года достигнет отметки в 1 млн человек.

Он заверил, что Кабинет министров имеет комплексное видение противодействия пандемии.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В Украине общее количество выявленных случаев (COVID-19, - ред.) до конца года достигнет отметки в 1 млн человек... Какие шаги мы планируем делать... Первое - введение оптимальной модели усиленного карантина, второе - увеличение количества тестов, третье - бесплатная вакцинация критически важных групп населения", - заявил премьер.

Он отметил, что Кабмин также работает над совершенствованием системы надзора за соблюдением самоизоляции.