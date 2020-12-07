 

Шмыгаль заявил что в Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID

События Сегодня, 16:3162
Шмыгаль заявил что в Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине общее количество выявленных случаев COVID-19 до конца года достигнет отметки в 1 млн человек.

Он заверил, что Кабинет министров имеет комплексное видение противодействия пандемии.

Об этом он рассказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В Украине общее количество выявленных случаев (COVID-19, - ред.) до конца года достигнет отметки в 1 млн человек... Какие шаги мы планируем делать... Первое - введение оптимальной модели усиленного карантина, второе - увеличение количества тестов, третье - бесплатная вакцинация критически важных групп населения", - заявил премьер.

Он отметил, что Кабмин также работает над совершенствованием системы надзора за соблюдением самоизоляции.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Больные, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

В Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-19
В Кабмине назвали причины снижения заболеваемости COVID-19
7-дек-2020, 15:19
На Новый год локдауна не будет
На Новый год локдауна не будет
4-дек-2020, 14:06
Тотальное тестирование на COVID-19 готовит Кабмин
Тотальное тестирование на COVID-19 готовит Кабмин
2-дек-2020, 21:18
Шмыгаль заявил что тему карантина выходного дня обсуждают на уровне различных рабочих групп
Шмыгаль заявил что тему карантина выходного дня обсуждают на уровне различных рабочих групп
6-ноя-2020, 11:18
6 ноября Шмыгаль отчитается в Раде
6 ноября Шмыгаль отчитается в Раде
2-ноя-2020, 15:10

Последние новости

18:43
События
Подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму ведет Россия
16:41
События
В трехэтажном доме во Львове произошел взрыв
16:33
События
На второй уровень европейской интеграции вышла Украина
16:31
События
Шмыгаль заявил что в Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID
16:29
События
Командующему Воздушных сил объявили подозрение по делу АН26
16:27
Политика
Главой Минветеранов Рада назначила Лапутину
13:49
События
Когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19 рассказали в Кабмине
13:47
События
Дополнительное расследование по делу о прослушке Гончарука открыла СБУ
12:42
Спорт
Проигравшим в бою с Лопесом Ломаченко себя не считает
12:28
События
Одесская таможня совместно с управлением собственной безопасности Гостаможслужбы обнаружили незадекларированные мобильные аксессуары на сумму свыше 10 млн грн
11:57
События
Первый этап утверждения в США прошла вакцина Moderna
11:09
Экономика
После длительного падения курс доллара вырос
10:04
События
Человек который захватил заложников в вблизи Парижа был найден мертвым
10:01
События
2021 год будет переходным этапом возвращения к жизни после COVID-19
10:00
Политика
Разумков заявил что бюджет предусматривает закупку 4 млн доз вакцины от COVID-19
09:58
Политика
Следующий транш МВФ в феврале-марте 2021 года ждут в Кабмине
09:57
Политика
Еще один кадровый вопрос рассмотрит сегодня Рада
08:29
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 декабря 2020
Вчера, 2020-12-17
22:24
События
Одобрение вакцины от коронавируса Moderna в начале января рассмотрит ЕС
22:01
События
Рада может дать Кабмину ряд поручений по поводу национального плана вакцинации украинцев

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 17 декабря 20204253
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 декабря 20203929
Свежий рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду2868
Во сколько Украине обходится один нардеп. Рада утвердила смету на 2021666
Президентский рейтинг: кого поддерживают украинцы600
Степанов заявил что Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 в феврале366
Использование вакцины Pfizer одобрили в Чили360

Досуг

Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Желаете купить квартиру исключительно в новострое? В поиске поможет приложение или сайт недвижимости «ДимДим».
Сегодня, 12:5781
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Промышленными чиллерами называют холодильные установки, способные работать при уровне нагрузок свыше 500 кВт. Используются они в составе высокомощных климатических систем, совместно с фанкойлами, а также на специализированных производствах.
Вчера, 21:28135
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Карпатські курорти завжди користувалися популярністю, завдяки незайманій природі, оздоровчому повітрю і порівняно недорогими цінами на продукти і розваги.  
Вчера, 09:44915
Уход за пожилыми в Харькове
Уход за пожилыми в Харькове
Многие люди не хотят помещать своих родителей в дом престарелых и решают забрать родителей домой. К сожалению, такое решение не только немного усложняет жизнь.
16-дек-2020, 16:54182
Свежие букеты круглый год с доставкой
Свежие букеты круглый год с доставкой
Флористическое искусство с каждым годом становится все более интересным, разноплановым, удивительным. Новые правила и модные тенденции оформления букетов учитываются мастерами при их составлении.
16-дек-2020, 15:59200
Перегонные кубы: как выбрать и где купить
Перегонные кубы: как выбрать и где купить
На сегодняшний день в магазинах алкогольные напитки, в частности водка, доступны в избытке. Но если вы предпочитаете изготавливать ее в домашних условиях, самогон, для этого, разумеется, нужны специальные технические принадлежности.
15-дек-2020, 12:22378

События

Подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму ведет Россия
Подготовку к размещению ядерного оружия в Крыму ведет Россия
Российская Федерация готовится к размещению ядерного оружия в оккупированном Крыму.
Сегодня, 18:4342
В трехэтажном доме во Львове произошел взрыв
В трехэтажном доме во Львове произошел взрыв
Во Львове по улице Ковалевская произошел взрыв в трехэтажном жилом доме.
Сегодня, 16:4165
На второй уровень европейской интеграции вышла Украина
На второй уровень европейской интеграции вышла Украина
Украина вышла на второй уровень европейской интеграции.
Сегодня, 16:3362
Шмыгаль заявил что в Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID
Шмыгаль заявил что в Украине до конца года будет 1 миллион больных COVID
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине общее количество выявленных случаев COVID-19 до конца года достигнет отметки в 1 млн человек.
Сегодня, 16:3164
Командующему Воздушных сил объявили подозрение по делу АН26
Командующему Воздушных сил объявили подозрение по делу АН26
В Государственном бюро расследований (ГБР) рассказали, что по делу авиакатастрофы АН26 сегодня объявили подозрения.
Сегодня, 16:2958
Когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19 рассказали в Кабмине
Когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19 рассказали в Кабмине
В Кабинете министров рассказали, когда начнут вакцинировать врачей от COVID-19.
Сегодня, 13:4973
7 Днів