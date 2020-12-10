С субботы, 19 декабря перечень карантинных ограничений в некоторых сферах изменится

Кабмин установил новые запреты в отношении проведения массовых мероприятий и развлечений, а также внес изменения в график работы заведений общепита. Подробно о том, что будет разрешено после усиления карантина - в материале РБК-Украина.
Что продолжит работать
С 19 декабря режим работы кафе, ресторанов, баров, закусочных продляется до 23:00, но расчетные операции должны быть завершены до 22:00.
В период с 23:00 до 07:00 прием посетителей в заведениях общепита запрещается, возможно осуществление заказов на вынос и в режиме доставки. Также запрещается нахождение за одним столиком более 4 взрослых, расстояние между столами должно быть не менее 2 м.
Кроме того, в новогоднюю ночь заведения общепита смогут работать до 01:00 1 января.
Общественный транспорт будет функционировать с ограничениями "оранжевой зоны" - число пассажиров не должно превышать количество мест для сидения, обязательно наличие маски.
Междугороднее, межобластное сообщение автомобильным, ж/д транспортом, авиасообщение не будет остановлено.
Разрешено посещение учебных заведений, в т.ч. дошкольных, общего среднего, внешкольного, специального художественного образования. Для прочих образовательных учреждений количество учащихся в группе не должно превышать 20 человек.
Проведение массовых мероприятий(спортивных, социальных, рекламных и др.) ограничивается числом участников - не более 20 человек, обязательно соблюдение дистанции 1,5 м.
ТРЦ, магазины, рынки будут работать с соблюдением противоэпидемических мер (наличие средств защиты у персонала и посетителей, соблюдение социальной дистанции, регулярная дезинфекция).
Кинотеатры, театры и другие учреждения культуры могут продолжать работу при заполненности зала не более 50%.
Разрешена деятельность спортзалов, бассейнов, фитнес-центров с соблюдением требования не более 1 человека на 20 кв.м.
Разрешена работа отелей, санаторно-курортных учреждений, реабилитационных центров для инвалидов.
Новые запреты с 19 декабря
В субботу по всей территории страны вступят в силу дополнительные ограничения карантина из-за коронавируса, а также продолжат действовать противоэпидемические мероприятия "оранжевой" зоны.
В частности, с 19 декабря запрещается:
- проведение концертов, спектаклей, праздничных выступлений в образовательных заведениях при участии детей из более чем одного класса или группы и с приглашенными посетителями;
- банкеты, мастер-классы, публичные мероприятия в развлекательных заведениях, кафе, ресторанах;
- количество посетителей культурных учреждений (музеев, выставок, галерей) ограничивается - не более 1 человека на 10 кв. м;
- религиозные мероприятия запрещено проводить в помещениях с количеством участников более 1 человека на 5 кв.м. На открытом воздухе обязательно соблюдение расстояния между присутствующими в 1,5 м.