Подозрение в причастности к коррупции объявили Татарову

Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило замглавы Офиса президента Олегу Татарову подозрение в причастности к коррупции.

По данным следствия, он может быть причастным к предоставлению неправомерной выгоды.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАБУ.

Следствие считает, что Татаров на должности топ-чиновника строительной компании "УкрБуд" мог быть причастен к предоставлению взятки за выдачу недостоверного заключения судебного эксперта по делу об афере с квартирами для военных Национальной гвардии.

Источник РБК-Украина подтвердил, что речь идет именно о Татарове. В НАБУ уточнили, что подозреваемыми в этом деле проходят три человека, в том числе бывший владелец "УкрБуда" Максим Микитась.