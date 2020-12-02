Дело из-за украинской иконы, которую подарили Лаврову открыли в Боснии

Прокуратура Боснии и Герцеговины открыла дело после того, как глава президиума страны Милорад Додик подарил министру иностранных дел России Сергею Лаврову золотую икону.

Выяснилось, что эта икона была вывезена из украинского Луганска.

Об этом пишет местный сайт avaz.ba.

Сообщается, что в прокуратуру обратилась министр иностранных дел Бисера Туркович после того, как получила ноту из посольства Украины. На данный момент проводятся проверки.

Издание пишет, что МИД Боснии и Герцеговины разослал запросы правоохранительным органам для расследования всех утверждений, о которых говорит украинская сторона.

На сегодня есть подозрения того, что икону вывезли из оккупированного Луганска, который с 2014 года находится под российским контролем.