23 декабря в Харькове пройдут похороны Кернеса

Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса состоятся 23 декабря.

Сначала пройдет церемония прощания, а затем и сами похороны.

Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на секретаря горсовета Игоря Терехова.

Он рассказал, что тело Кернеса привезут из Германии 21 декабря.

"Прощание будет проходить в фойе оперного театра, с 9 часов утра до часу дня. После пройдут похороны на почетной аллее", - сказал Терехов.

Напомним, утром 17 декабря, бизнесмен и друг Кернеса Павел Фукс сообщил, что Кернес умер, у него остановилось сердце.

Отметим, функции мэра будет исполнять секретарь местного совета. В ОПОРЕ сообщили, что исполняющий обязанности мэра не позднее чем на пятнадцатый день после смерти городского главы обращается в парламент с ходатайством о назначении внеочередных выборов.