Собственные процессоры разрабатывает Microsoft

Корпорация Microsoft начала работать над разработкой собственных процессоров для использования на серверных компьютерах и ноутбуках.

Компания хочет уменьшить зависимость от чиповой технологии Intel Corp

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщается, Microsoft использует дизайн британской компании Arm Ltd. для создания процессора, который будет использоваться в центрах обработки данных. Также компания ведет разработку еще одного чипа для питания ноутбуков серии Surfac.

Американская компания Amazon уже успешно внедрила собственные процессоры и утверждает, что они более дешевые и более производительные в сравнении с кремниевыми чипами, которые продает Intel.

"Поскольку кремний - это фундаментальный строительный материал, мы инвестируем в собственные разработки в сферах проектирования и производства, а также развиваем и укрепляем партнерские отношения с широким кругом поставщиков микросхем", - сказал представитель Microsoft Фрэнк Шоу.