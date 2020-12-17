О состоянии Макрона рассказали во Франции

Состояние здоровья президента Франции Эммануэля Макрона, заразившегося коронавирусом, стабильное.
У него по-прежнему наблюдается те же симптомы болезни: кашель, ломота в теле и усталость.
Об этом сообщает Елисейский дворец.
Макрон сдал положительный тест на коронавирус в четверг, он работает удаленно.
"Состояние здоровья президента республики по сравнению с пятницей стабильное. У него все еще наблюдаются те же симптомы заболевания COVID-19: усталость, кашель, ломота в теле, которые никоим образом не мешают ему выполнять свои функции", - говорится в сообщении.