Закон об однополых браках одобрили в Швейцарии

В Швейцарии утвердили закон о разрешении на однополые браки.

Но, вероятно, окончательно вопрос будет решен на референдуме.

Об этом сообщает The Local.

Отмечается, что представители христианской и ультраконсервативной партий объявили о планах провести референдум для утверждения этого закона швейцарцами.

Согласно закону, который обсуждался с 2013 года, однополые пары получают право на брак, а лесбиянки получат доступ к банку спермы.

Швейцария оставалась одной из немногих стран Европы, где однополые браки не были разрешены. До этого в стране однополым парам можно было зарегистрировать партнерство, но такая форма регистрации отношений не давала тех же прав, что и брак.