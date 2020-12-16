В "красную зону" все страны мира ввели в Израиле

Правительство Израиля объявило все страны мира "красной" зоной.

По приезду из них нужно пройти двухнедельную самоизоляцию или сдать два отрицательных теста на коронавирус.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

С 20 декабря все страны мира будут считаться опасными с точки зрения угрозы распространения коронавируса. По прилету из них нужно будет пройти двухнедельный карантин. Сократить его можно будет до десяти дней двумя отрицательными тестами на коронавирус - сразу по прилету и через девять дней.

До 26 декабря лица, прилетающие из стран, ранее находившихся в "зеленой зоне", смогут попасть в страну без самоизоляции, как это и было до сегодняшнего обновления правил.

Различные авиакомпании возмущены обновленными нормами, считая, что ужесточенные меры приведут к значительному уменьшению количества пассажиров.