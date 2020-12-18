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Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 20 декабря 2020 - 964 448 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.

Плюс 8 325 новых случаев в сутки.

Умерло 16 585 человек.

Выздоровело - 581 162 человек.

По областям (по количеству инфицированных):

Киев - 100450 случаев;
Винницкая область - 20 956 случаев;
Волынская область - 30 457 случаев;
Днепропетровская область - 52 557 случаев;
Донецкая область - 32 255 случаев;
Житомирская область - 36 401 случай;
Закарпатская область - 27 098 случаев;
Запорожская область - 47 219 случаев;
Ивано-Франковская область - 41 938 случаев;
Киевская область - 53 007 случаев;
Кировоградская область - 7785 случаев;
Луганская область - 8759 случаев;
Львовская область - 56 763 случая;
Николаевская область - 26 631 случай;
Одесская область - 63 938 случаев;
Полтавская область - 31 577 случаев;
Ровенская область - 38 536 случаев;
Сумская область - 37 994 случая;
Тернопольская область - 32 392 случая;
Харьковская область - 65 312 случаев;
Херсонская область - 15 653 случая;
Хмельницкая область - 36 755 случаев;
Черкасская область - 34 731 случай;
Черновицкая область - 38152 случаи;
Черниговская область - 27 132 случая.

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Теги: news, новости, Украина, коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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