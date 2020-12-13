Штормовое предупреждение объявили в Украине

В воскресенье, 20 декабря, синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине.

Почти по всей территории страны ожидается туман.

Такие данные приводит Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях ожидается туман. Видимость при нем составит от 200 до 500 метров.

В связи с этим синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Кроме того, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщает (ГСЧС), что в связи с понижением температуры воздуха, с 20 по 23 декабря на Днепровских водохранилищах (кроме Каховского водохранилища) ожидается усиление ледовых явлений.