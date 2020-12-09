Полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19 запретили в Нидерландах

С 20 декабря Нидерланды вводят запрет на пассажирские авиаперевозки из Великобритании.

Такое решение было принято в связи с распространением нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

В правительстве Нидерландов заявили, что следят за развитием событий с новой мутацией коронавируса и рассматривают дополнительные меры в отношении других видов транспорта.

Также власти не рекомендует гражданам путешествовать без особой надобности.

Запрет будет действовать до 1 января 2021 года.

Тот же штамм вируса, что и в Великобритании, в Нидерландах обнаружили в начале декабря.