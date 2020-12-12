О густом тумане в Киеве предупредили синоптики

В воскресенье, 20 декабря, в Киеве ожидается густой туман.
Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).
При этом отмечается, что туман продержится до 21 декабря.
Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане придерживаться следующих советов:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Кроме того, сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. По всей территории страны ожидается туман.