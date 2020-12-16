Въезд в страну на праздники ограничила Сербия

Кабинет министров Сербии ограничил въезд в страну на новогодние и рождественские праздники.

Мера вступает в силу в понедельник, 21 декабря и продлится до 10 января.

Об этом сообщает Tanjug.

С понедельника в Сербию запрещено въезжать без отрицательного ПЦР-теста или обязательной изоляции. Ограничения относятся как к гражданам Сербии, так и к иностранцам.

"Въезд в страну будет разрешен только при наличии отрицательного ПЦР-теста не старше 48 часов, граждане, у которых нет теста, обязаны десять дней находиться в изоляции. Также они могут пройти тестирование в Сербии, и если тест окажется негативным, то 10-дневная изоляция перестанет быть обязательной", - говорится в сообщении.