Карантин на Новый год ужесточают в Казахстане

В Казахстане ужесточаются ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

Ограничения будут действовать с 25 декабря по 5 января.

Соответствующее решение приняло правительство Казахстана.

Так, в стране будет запрещено проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, в том числе новогодних утренников и праздничных корпоративов.

Кроме этого, правительство усилит ограничительные меры на крупнейшем в Казахстане нефтегазовом месторождении "Тенгиз" до стабилизации ситуации с COVID-19.

При этом планируется снизить цены на антикоагулянты в рознице на 24%.

Кроме того, с третьего квартала учебного года для выпускных классов (9,11,12 классы) рассматривается комбинированное обучение (70% предметов - в традиционном формате, 30% - дистанционно).