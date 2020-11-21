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В двух областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%

В Украине больничные койки для пациентов с COVID-19 заполнены более чем на 50% в двух областях.

В среднем по стране заполненные 40% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самыми загруженными являются больницы в Николаевской (64,5%) и Одесской областях (50,8%). В Киеве койки заполнены на 48%.

Всего в Украине ввели уже 64 079 больничных коек для COVID-19.

Также в стране продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 19 декабря в Украине этот показатель составляет 396,9 при норме в 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Киеве (696,2), Черкасской (667,5) и Запорожской (635,8) областях.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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