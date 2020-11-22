Первые задержания на марше начались в Минске

В Минске на марше народного трибунала начались задержания.

Однако в городе пока не отключали мобильный интернет и не закрывали станции метро.

Об этом сообщает правозащитная группа "Вясна".

По данным правозащитников, в столице Беларуси задержали десять человек.

Как сообщает издание Tut.by, в районе станции метро "Партизанская" задержали двух парней и девушку.

"Молодежь просто шла мимо дома. К ним сзади подбежали, парням били по ногам. Девушка просила отпустить, объясняла, что они просто куда-то шли. Их все равно затянули в бус", - говориться в сообщении.