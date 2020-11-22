 

Еще двух подозреваемых в теракте задержали в Австрии

События Сегодня, 19:1236
Еще двух подозреваемых в теракте задержали в Австрии

В Австрии задержали еще двух человек, подозреваемых в причастности к теракту в Вене.

Теракт в австрийской столице произошел 2 ноября.

Об этом сообщает Kurier.

Аресты были совершены в пятницу, 18 декабря.

Сообщается, что следы ДНК одного из них, 26-летнего гражданина Австрии родом из Афганистана, были найдены на оружии, которым пользовался нападающий. О гражданстве и происхождении второго задержанного не сообщают.

В течение дня должно быть принятие решения о дальнейшем содержании под стражей в качестве меры пресечения.

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Теги: news, новости, Украина, Теракт, Вена, 7dniv, 7dnivinfo  
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