 

Закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса хочет Германия

События Сегодня, 20:4154
Закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса хочет Германия

Германия инициирует закрытие границ Евросоюза для граждан Великобритании.

Это связано с выявлением случаев распространения мутированного типа коронавируса.

Об этом сообщает Bild.

Глава немецкого правительства начала обсуждение вопроса с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы сформировать решение, которое будет принято всеми членами Евросоюза.

Источники издания уверены, что общий запрет для въезда британцев в ЕС будет утвержден. В правительстве Германии уверены в необходимости именно такого запрета, поскольку в ином случае внутри Евросоюза будут большие возможности распространения нового типа коронавируса.

Пока немецкое правительство уже согласовало закрытие авиасообщения с Британией с полуночи 21 декабря и до 6 января. Вероятно, в рамках ужесточений в ближайшее время будет запрет на железнодорожное сообщение и паромы.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ЕС, границы, Британия, Германия, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID закроет Евросоюз
Пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID закроет Евросоюз
Сегодня, 20:50
В связи с новой мутацией коронавируса страны закрывают сообщения с Британией
В связи с новой мутацией коронавируса страны закрывают сообщения с Британией
Сегодня, 17:35
Полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19 запретили в Нидерландах
Полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19 запретили в Нидерландах
Сегодня, 11:19
Отдыху за рубежом локдаун пока не угрожает
Отдыху за рубежом локдаун пока не угрожает
4-дек-2020, 17:05
Введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19 допустил Аваков
Введение запрета на междугороднее сообщение из-за COVID-19 допустил Аваков
26-ноя-2020, 15:21

Последние новости

20:50
События
Пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID закроет Евросоюз
20:48
События
Почти 36 тысяч случаев COVID зафиксировали в Британии
20:41
События
Закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса хочет Германия
19:12
События
Еще двух подозреваемых в теракте задержали в Австрии
17:35
События
В связи с новой мутацией коронавируса страны закрывают сообщения с Британией
17:33
События
Первые задержания на марше начались в Минске
16:27
События
Из-за новых жестких ограничений жители Лондона массово покидают город
16:24
События
В двух областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%
16:14
События
Карантин на Новый год ужесточают в Казахстане
15:19
События
Въезд в страну на праздники ограничила Сербия
14:29
События
О густом тумане в Киеве предупредили синоптики
11:45
События
Сильный ураган на Фиджи разрушил дома и дороги
11:19
События
Полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19 запретили в Нидерландах
10:52
События
Штормовое предупреждение объявили в Украине
10:44
Спорт
Смягчением наказания для России из-за допинга разочарованы в WADA
10:34
События
Тройное убийство расследуют в Славянске
10:23
События
Рекордное количество людей заразилось коронавирусом за сутки в США
10:12
Политика
"Глобальную" судебную реформу со следующего года анонсирует Зеленский
10:10
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы, чтобы США участвовали в Нормандском формате
08:38
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 декабря 2020

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 декабря 20205918
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 18 декабря 20205389
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 декабря 20203437
Плату за выезд из страны предложили ввести в Беларуси301
Общенациональный карантин на праздники объявила Италия264
Первый этап утверждения в США прошла вакцина Moderna246
вторую вакцину от коронавируса за неделю233

Досуг

Разновидности и варианты использования трековых светильников
Разновидности и варианты использования трековых светильников
Качественное и правильно организованное освещение требуется во многих сферах. Грамотно установленные осветительные приборы способны создать правильную рабочую атмосферу, сделать пребывание посетителей более комфортным. 
Вчера, 09:01115
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Выбирая зимнюю шипованную резину, стоит обратить внимание на Michelin X-Ice North 4.
Вчера, 08:56135
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
На сегодняшний день производители готовы предложить немалое количество всевозможных аксессуаров для смартфонов любых брендов. Особое место здесь занимает именно чехол, ведь это изделие выполняет достаточно важные функции, которые трудно поддать сомнениям.
18-дек-2020, 21:01203
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Желаете купить квартиру исключительно в новострое? В поиске поможет приложение или сайт недвижимости «ДимДим».
18-дек-2020, 12:57164
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Промышленными чиллерами называют холодильные установки, способные работать при уровне нагрузок свыше 500 кВт. Используются они в составе высокомощных климатических систем, совместно с фанкойлами, а также на специализированных производствах.
17-дек-2020, 21:28213
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Шлагбаум біля комплексу «Захар Беркут» в Карпатах став символом бездіяльності чиновників. Страждати ж доводиться місцевим жителям та туристам
Карпатські курорти завжди користувалися популярністю, завдяки незайманій природі, оздоровчому повітрю і порівняно недорогими цінами на продукти і розваги.  
17-дек-2020, 09:442410

События

Пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID закроет Евросоюз
Пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID закроет Евросоюз
Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове.
Сегодня, 20:5050
Почти 36 тысяч случаев COVID зафиксировали в Британии
Почти 36 тысяч случаев COVID зафиксировали в Британии
В Великобритании за последние сутки зафиксировали 35 928 случаев заражения коронавирусом.
Сегодня, 20:4846
Закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса хочет Германия
Закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса хочет Германия
Германия инициирует закрытие границ Евросоюза для граждан Великобритании.
Сегодня, 20:4155
Еще двух подозреваемых в теракте задержали в Австрии
Еще двух подозреваемых в теракте задержали в Австрии
В Австрии задержали еще двух человек, подозреваемых в причастности к теракту в Вене. 
Сегодня, 19:1264
В связи с новой мутацией коронавируса страны закрывают сообщения с Британией
В связи с новой мутацией коронавируса страны закрывают сообщения с Британией
Ряд стран Европы закрыли сообщение с Великобританией.
Сегодня, 17:3586
Первые задержания на марше начались в Минске
Первые задержания на марше начались в Минске
В Минске на марше народного трибунала начались задержания.
Сегодня, 17:33118
7 Днів