Пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID закроет Евросоюз

Евросоюз закроет пассажирское сообщение с Великобританией из-за случаев заражения мутированым коронавирусом на острове.

Это решение должны утвердить на следующей неделе.

Об этом сообщает немецкое издание Bild.

ЕС собирается запретить пассажирское сообщение самолетами, поездами, а также закрыть для британцев въезд через Евротуннель под Ла-Маншем. Детали ограничений страны должны согласовать в начале следующей недели.

Известно, что в понедельник утром представители стран-членов Евросоюза обсудят совместные меры для реагирования на появление и распространение нового типа коронавируса, очаг которого, вероятно, находится в Великобритании.