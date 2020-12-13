Переговоры по Brexit не успели завершить Британия и ЕС

Великобритания и Евросоюз не смогли выработать соглашение об отношениях после Brexit до истечения срока в воскресенье, 20 декабря.

Тем не менее стороны собираются продолжить переговоры.

Об этом в воскресенье сообщила газета The Guardian.

Стороны обсудили последние предложения ЕС по правилам рыбной ловли, которые остаются главной проблемой соглашения, и, как подчеркивается, добились некоторого прогресса. Однако процесс еще не завершился.

Команды переговорщиков продолжат свою работу в понедельник, несмотря на отказ Европарламента голосовать по соглашению, если его не заключат до полуночи воскресенья.

По информации источника газеты в правительстве Британии, переговоры остаются сложными, сохраняются значительные разногласия.

Как отмечает газета, Европейский парламент может не проголосовать по соглашению до конца года из-за срыва сроков. Есть риск, что оно не будет действовать первые несколько недель нового года, даже если стороны договорятся.