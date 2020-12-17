План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США

Законодатели в США достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900 млрд долларов.

Голосование в Палате представителей, где большинство держат демократы, как ожидается, может состояться уже в понедельник.

Об этом сообщил лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл, передает Reuters.

"Лидеры Сената и представители Конгресса США пришли к окончательному соглашению, это будет еще один важный пакет спасительных мер для американского народа", - сказал Макконнелл, выступая в верхней палате Конгресса США.

Пакет стимулов, второй по величине в американской истории и уступающий лишь весенним вливаниям на 2,3 трлн долларов, включает прямые выплаты американцам на сумму 600 долларов, расширение программ помощи безработным, в том числе увеличение пособий на 300 долларов в неделю.

В ходе первой волны пандемии и локдаунов более 20 млн американцев потеряли работу, и лишь половина из них нашли новое место к зиме.

План стимулов также будет включать 25 млрд долларов на компенсацию аренды для пострадавшего бизнеса, сотни миллиардов долларов помощи малым предпринимателям и ассигнования на общенациональную вакцинацию, которая стартовала в США на прошлой неделе.