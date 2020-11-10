 

Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ

События Сегодня, 09:3668
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании.

Организация призывает не паниковать.

Об этом в эфире BFM TV заявила директор департамента пандемий и эпидемий ВОЗ Сильви Бриан.

По ее словам, вероятность модификации вируса увеличивается с ростом случаев его передачи. Кроме того, поскольку коронавирус имеет животное происхождение, в ходе мутаций он постепенно приспосабливается к организму человека, отметила эксперт.

"Поэтому при каждых выявленных мутациях следует определять, какие именно новые характеристики он приобретает, происходят ли крупные изменения, либо же это просто обычная эволюция", - пояснила директор департамента ВОЗ.

В настоящее время ВОЗ не отмечает воздействие новой мутации SARS-CoV-2 на летальность. Также в организации сомневаются, что новый штамм окажет влияние на эффективность вакцин.

Бриан назвала правильными меры, введенные в Великобритании. Она выразила надежду, что ограничения позволят замедлить распространение новой мутации до начала массовой вакцинации. Тем не менее обстановка остается неопределенной, и не исключено, что странам придется принять дополнительные меры из предосторожности.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, COVID, ВОЗ, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
Сегодня, 09:31
Полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19 запретили в Нидерландах
Полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19 запретили в Нидерландах
Вчера, 11:19
О возможных последствиях от коронавируса у норок предупредили в Минздраве
О возможных последствиях от коронавируса у норок предупредили в Минздраве
10-ноя-2020, 13:59
К новой пандемии призывает готовиться ВОЗ
К новой пандемии призывает готовиться ВОЗ
6-ноя-2020, 11:17
Новый вид коронавируса быстро распространяется в Европе
Новый вид коронавируса быстро распространяется в Европе
29-окт-2020, 17:29

Последние новости

09:38
События
Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые
09:36
События
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ
09:35
События
Чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина
09:31
События
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
09:29
Политика
Как Рада на мизере поддержала Шкарлета, но провалила Витренко, получившего миллионы
09:27
События
План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США
09:25
События
Как Россия и США разворачивают битву за космос
09:10
События
Переговоры по Brexit не успели завершить Британия и ЕС
09:08
События
С середины ноября в Британии начал распространяться новый тип COVID
08:56
События
Посольство США в Багдаде обстреляли ракетами
08:18
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 декабря 2020
Вчера, 2020-12-20
23:04
События
Избежать общего локдауна рассчитывает правительство Британии
20:50
События
Пассажирское сообщение с Британией из-за мутации COVID закроет Евросоюз
20:48
События
Почти 36 тысяч случаев COVID зафиксировали в Британии
20:41
События
Закрыть границы ЕС для британцев из-за мутации коронавируса хочет Германия
19:12
События
Еще двух подозреваемых в теракте задержали в Австрии
17:35
События
В связи с новой мутацией коронавируса страны закрывают сообщения с Британией
17:33
События
Первые задержания на марше начались в Минске
16:27
События
Из-за новых жестких ограничений жители Лондона массово покидают город
16:24
События
В двух областях койки для больных COVID-19 заполнены более чем на 50%

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 19 декабря 20206013
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 20 декабря 20203795
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 21 декабря 2020700
Плату за выезд из страны предложили ввести в Беларуси411
Первые задержания на марше начались в Минске325
Общенациональный карантин на праздники объявила Италия284
Полеты из Британии из-за новой мутации COVID-19 запретили в Нидерландах266

Досуг

Выбираем детский велосипед
Выбираем детский велосипед
Правильно выбранный велотранспорт подарит ребенку море радости, восторга, поможет укрепить мышцы ног и спины, освоить новый навык и открыть простор для будущих игр.
Сегодня, 09:3962
Разновидности и варианты использования трековых светильников
Разновидности и варианты использования трековых светильников
Качественное и правильно организованное освещение требуется во многих сферах. Грамотно установленные осветительные приборы способны создать правильную рабочую атмосферу, сделать пребывание посетителей более комфортным. 
19-дек-2020, 09:01136
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Michelin X-Ice North 4 - оптимальное решение для внедорожников
Выбирая зимнюю шипованную резину, стоит обратить внимание на Michelin X-Ice North 4.
19-дек-2020, 08:56147
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
Чехол на смартфон: почему данный аксессуар очень важен
На сегодняшний день производители готовы предложить немалое количество всевозможных аксессуаров для смартфонов любых брендов. Особое место здесь занимает именно чехол, ведь это изделие выполняет достаточно важные функции, которые трудно поддать сомнениям.
18-дек-2020, 21:01228
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Выбор квартир в новострое - где найти все предложения
Желаете купить квартиру исключительно в новострое? В поиске поможет приложение или сайт недвижимости «ДимДим».
18-дек-2020, 12:57188
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Что собой представляют промышленные чиллеры?
Промышленными чиллерами называют холодильные установки, способные работать при уровне нагрузок свыше 500 кВт. Используются они в составе высокомощных климатических систем, совместно с фанкойлами, а также на специализированных производствах.
17-дек-2020, 21:28232

События

Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые
Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые
Нью-йоркские ученые из университета Хофстра в Хемпстеде обнаружили редкую инфекцию у пациентов с коронавирусом нового типа.
Сегодня, 09:3868
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ
Вероятную причину появления нового штамма коронавируса назвали в ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) раскрыла причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании.
Сегодня, 09:3669
Чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина
Чем опасен новый штамм возбудителя ковида и спасет ли от него вакцина
Мир напуган известием о новом штамме коронавируса, из-за которого на полный локдаун накануне Рождества закрыли Великобританию.
Сегодня, 09:3582
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
Границы из-за мутации COVID закрыла Саудовская Аравия
Власти Саудовской Аравии решили полностью прекратить международное авиасообщение, закрыть сухопутные границы и морские порты из-за мутации коронавируса.
Сегодня, 09:3171
План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США
План поддержки экономики на 900 млрд долларов согласовал Конгресс США
Законодатели в США достигли договоренности по новому пакету мер стимулирования роста экономики страны в условиях пандемии объемом почти 900 млрд долларов. 
Сегодня, 09:2794
Как Россия и США разворачивают битву за космос
Как Россия и США разворачивают битву за космос
Конец 2020 года оказался богат на космические новости из России.
Сегодня, 09:2569
7 Днів