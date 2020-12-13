Об угрозе потери зрения у больных с коронавирусом сообщили ученые

Нью-йоркские ученые из университета Хофстра в Хемпстеде обнаружили редкую инфекцию у пациентов с коронавирусом нового типа.

Об этом сообщает Knowridge Science Report.

Согласно данным, у трех пациентов с коронавирусом в одной из больниц Нью-Йорка развилось воспаление роговицы, кератит, на фоне которого возник эндофтальмит (гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока - Ред.).

"Один из больных скончался из-за коронавирусной инфекции. Другому удалили глаз, а третий потерял зрение", - рассказывают ученые.

Они добавили, что наличие трех случаев редкого эндофтальмита в одной больнице за короткий промежуток времени у пациентов с коронавирусом свидетельствует о необходимости новых исследований этой темы.

"Единственным другим заболеванием глаз, связанным с коронавирусом, был конъюнктивит, который является незначительной инфекцией", - добавили в материале.

С начала пандемии во всем мире более 76,5 млн человек заразились коронавирусом, из них почти 1,7 млн скончались.