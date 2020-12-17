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События Сегодня, 12:1267
Запрет на въезд иностранцам недавно побывавшим в Британии вводит Чили

Правительство Чили запретило въезд в страну всем иностранцам-нерезидентам, находившимся в Великобритании в течение последних 14 дней.

Такое решение приняли из-за обнаружения в нового штамма коронавируса.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, запрет для всех иностранцев, побывавших в Британии, вступит в силу в полночь во вторник, 22 декабря. Он продлится в Чили две недели.

Отметим, 14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

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Теги: news, новости, Украина, Коронавирус, 7dniv, 7dnivinfo  
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