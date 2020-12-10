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События Сегодня, 13:0458
Четыре главных события в жизни еврейской общины Украины в 2020 назвал Ложкин

Уходящий год для еврейской общины Украины стал особо знаменательным и был отмечен рядом событий, оказавших серьезное влияние на дальнейшее улучшение отношений между украинцами и евреями и укрепление авторитета Украины в мире.

Об этом написал президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин в Jerusalem Post.

"В 1900 году каждый четвертый еврей в мире проживал на территории современной Украины, что делало ее самой большой еврейской страной в мире. В последующие годы еврейский народ Украины пережил серию чрезвычайно драматических событий - тысячи погромов, Голодомор, Холокост и, наконец, советскую антисемитскую политику", - отметил Ложкин.

Однако сегодня, как заметил глава ЕКУ, "мы являемся свидетелями активного возрождения еврейской жизни и традиций".

Ложкин отметил несколько событий, которыми был отмечен 2020 год.

В уходящем году была проведена самая большая еврейская конференция в истории Украины - Киевский еврейский форум - 2020. Он собрал онлайн-аудиторию около 83 000 человек по всему миру.

"Во времена, предшествовавшие Covid, это означало бы, что за нашей конференцией смотрел весь стадион "Стад де Франс" в Париже", - заметил Ложкин.

Также, отметил президент ЕКУ, в 2020 году, по инициативе конфедерации, при Тель-Авивском университете стартовала Инициатива исследования украинского еврейства, которая будет координировать в Израиле и за рубежом академические исследования по истории и культуре украинских евреев. Данный проект позволит еще более отделить историю украинских евреев от существующего до сих пор обобщения с историей "советских евреев".

Еще одним важным событием 2020 года Ложкин назвал подписание между Правительством Украины и Мемориальным центром Холокоста Бабий Яр (BYHMC) исторического меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, который включает строительство мемориального центра и синагоги в 2021 году.

Наконец, по словам Ложкина, в 2020 году продолжилась реализация одного из самых масштабных проектов ЕКУ - "Праведники моего города".

В рамках этого проекта, напомнил Ложкин, ЕКУ работает над установлением людей, спасавших евреев во время Холокоста, и переименованием улиц, площадей или парков в городах Украины в честь местного Праведника.

"Украина постепенно трансформируется, примиряясь с прошлым, чтя память жертв и признавая историю и страдания людей. Это большой шаг к более зрелой нации и мирному будущему", - заметил глава ЕКУ.

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Теги: news, новости, Украина, Ложкин, Еврейская, община, 7dniv, 7dnivinfo  
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