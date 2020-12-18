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События Сегодня, 17:3753
Резкий рост преступности из-за COVID-вакцин прогнозирует Интерпол

На фоне поставок вакцин от COVID может произойти резкий рост преступности.

В Интерполе считают, что злоумышленники в разных странах могут попытаться заполучить вакцины.

Об этом заявил глава Интерпола Юрген Шток, передает AFP.

"С выпуском вакцин преступность резко возрастет. Мы увидим кражи, взломы складов и похищение партий вакцин", - отметил Шток.

Он также не исключает рост коррупции в связи с тем, что отдельные структуры будут пытаться быстрее получить вакцину. Кроме того, возможна активизация радикальных противников вакцинации.

Отметим, в Германии намерены задействовать федеральную полицию для обеспечения транспортировки вакцин, которые будут храниться в секретных местах.

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Теги: news, новости, Украина, Вакцина, преступность, интерпол, 7dniv, 7dnivinfo  
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