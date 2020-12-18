Радиолокационную станцию в оккупированном Севастополе развернет Россия

Российская Федерация в 2021 году намерена начать строительство радиолокационной станции в оккупированном Севастополе.

Речь идет о разворачивании РЛС "Яхрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны России Сергея Шойгу на ведомственном заседании при участии президента РФ Владимира Путина.

По его словам, в планах на 2021 год значится создание зенитно-ракетной бригады в Южном военном округе, а также осуществить поставку в Воздушно-космические силы и ВМФ около 100 новых и модернизированных летательных аппаратов.

"Начать работы по строительству РЛС "Яхрома" в Севастополе и отдельных узлов загоризонтного обнаружения воздушных целей в Калининграде и Зее", - заявил Шойгу.

Отметим, радиолокационные станции предназначены для обнаружения воздушных, морских и наземных объектов, а также для определения их дальности, скорости и геометрических параметров.