Полномочия замглавы ОП на время следствия сложил Татаров

Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров временно приостановил полномочия на время следствия.

Национальное антикоррупционное бюро подозревает его в возможной причастности к коррупции.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

По его словам, Татаров написал заявление о временном приостановлении исполнения своих должностных обязанностей и передачи их другому должностному лицу.

"Сделано это для того, чтобы избежать любого конфликта интересов, так как Татаров как раз курирует так называемый силовой блок. Сегодня он в добровольном порядке сам пришел в НАБУ, чтобы принять участие в процессуальных действиях и ответить на все вопросы, которые есть к нему и которые вызывают существенный общественный резонанс", - добавил Подоляк.