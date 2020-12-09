Работу в Украине начинает сегодня миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) сегодня, 21 декабря, начинает работу в Украине.

От ее результатов зависит предоставление очередного транша.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время разговора с главой Европейского банка развития и реконструкции (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо, передает сайт президента.

Зеленский отметил, что до конца года портфель проектов ЕБРР в Украине может достичь 900 млн евро. Он также поблагодарил Рено-Бассо за инвестиции в Украину, несмотря на мировой экономический кризис.

Президент отметил, что сегодня в Украине начинает работу миссия МВФ, и по ее результатам ожидается получение в начале 2021 очередного транша в рамках программы stand-by. Стороны также обсудили ход реформ в Украине.

"В этом году мы приняли закон о рынке земли, начали реформу налоговой и таможенной служб, подписали первые концессионные договоры, активно проводим "малую" приватизацию и цифровизацию всех государственных услуг", - отметил Зеленский.