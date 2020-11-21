Общенациональную забастовку объявила оппозиция Армении

В Ереване на площади Республики проходит митинг "Движения за спасение Отечества".
Люди требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.
Об этом передает "Радио Азатутюн".
С сегодняшнего дня, 22 декабря, армянская оппозиция заявила об общенациональной забастовке в стране и назвала ее "решающим днем их борьбы".
Представитель партии АРФД Гегам Манукян отметил, что к протестам присоединилась группа адвокатов. Также представительница партии "Процветающая Армения" Наира Зограбян заявила, что они будут проводить ежедневные акции неповиновения, пока Пашинян не уйдет в отставку.