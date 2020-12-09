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События Сегодня, 16:5972
Новогодние локации могут закрыть в Киеве

В Киеве могут закрыть новогодние локации.

Такое решение может быть принято из-за несоблюдения противоэпидемических мер со стороны организаторов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, некоторые организаторы безответственно отнеслись к соблюдению профилактических мероприятий.

"Новогодние локации будут проверяться, если они будут не соблюдать противоэпидемические мероприятия, то, действительно, будет решаться вопрос о прекращении их деятельности", - сказал Рубан.

Он добавил, что ответственность за соблюдение карантинных мер лежит на местных органах власти.

"В субботу, воскресенье мы работали исключительно в режиме консультирования и предоставления информации. Но в случае несоблюдения правил будем решать вопрос о запрете их работы (новогодних локаций - ред.)", - резюмировал Рубан.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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