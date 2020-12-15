Масштабный протест ФОПов проходит в центре Киева

Когда выгодно заниматься таможенным оформлением самостоятельно, а когда отдавать на аутсорсинг? И какие факторы следует учитывать при принятии решения? Эти вопросы мы задали эксперту по таможенному оформлению компании NTY Николай Лукьяненко. Получите его ответы здесь.

71