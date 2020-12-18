Более 90% в Украине умерших от COVID-19 были старше 50 лет

В Украине с начала пандемии умерли в результате осложнений от коронавируса 16 897 человек.

Из них 93,2% - люди старше 50 лет.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро 22 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19. Среди них 57 499 (5,9% общего количества) - среди детей (в возрасте 0-19 лет), 48 755 - среди медицинских работников.

Больше всего подтвержденных случаев зафиксировано среди возрастной группы от 30 до 69 лет (75,5%).