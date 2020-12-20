С 1 января ЕС ограничит въезд из Британии из-за пандемии

В следующий четверг, 31 декабря, заканчивается срок действия переходного периода после выхода Британии из Европейского союза (Brexit).

В связи с этим Соединенное Королевство попадет в список третьих стран, въезд из которых ограничен из-за пандемии коронавируса.

Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.

Так, с 1 января 2021 года все страны Евросоюза начнут применять к Британии рекомендацию Еврокомиссии относительно временного ограничения на несущественные поездки. Соответственно, британцы смогут путешествовать в страны ЕС только по важным причинам.

"Чтобы освободить Британию от этих ограничений, Совету ЕС предстоит принять решение о внесении Соединенного Королевства в список третьих стран, на чьих жителей не распространяются временные ограничения", - добавили в Еврокомиссии.

Отмечается, что этот список регулярно пересматривается государствами-членами ЕС в Совете Европы.

В то же время эти ограничения не распространяются на граждан ЕС, проживающих в Британии, и британцев, которые являются долговременными резидентами стран ЕС, независимо от цели путешествия.