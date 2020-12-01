Цены на газ для производителей тепла "Нафтогаз" повысил на 13,5%

НАК "Нафтогаз Украины" обнародовала оптовую цену на природный газ для производителей тепловой энергии, которым государственная компания поставляет газ в рамках специальных обязанностей (ПСО).

В декабре цена газа составит 6 103,10 грн за 1 тысячу кубометров (без учета НДС и транспортировки), что на 13,5% выше, чем в ноябре (5 375,37 грн).

Об этом сообщается на сайте НАК.

Как отметили в пресс-службе "Нафтогаза", средняя цена газа по ПСО в 2020 году составила 3813,1 грн за 1 тыс. куб. м, что на 28% ниже, чем средняя цена газа по ПСО в 2019 году.