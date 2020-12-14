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События Вчера, 19:5757
Итоги года подвели в "Слуге народа"

В "Слуге народа" отчитались о главных итогах работы партии и всей властной команды за 2020 год.

В частности, это борьба с COVID-19, победа на местных выборах, шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма, активное развертывание "Большого строительства", сотрудничество с МВФ и ряд принятых законодательных инициатив.

Об этом во время итоговой пресс-конференции заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Год выдался сложным. Однако была активная работа и нашей партии, монобольшинства, и всей команды президента, и двух правительств", - сказал Корниенко.

Одним из ключевых направлений работы власти в политсиле называют борьбу с COVID-19 и его последствиями. Среди достижений, в частности, восстановление лабораторной системы и увеличение количества тестирований с 200 до 70 000 в сутки; увеличение коек для больных COVID-19, введение своевременного локдауна весной, который помог избежать первой волны вируса, от которой пострадала Европа.

Корниенко также напомнил о пакете решений по поддержке бизнеса на карантине - в частности культуры, туризма и креативных индустрий, а также о доплатах медикам.

"На медицину в этом году рекордная цифра заложена - 4,3% ВВП. Мы движемся к 5% ВВП, которые есть в законе. Минфин обещает, что в следующем году сможем 4,6% и непосредственно уже в 2023 году дойдем до 5% тех, которые в законе гарантируются на медицину", - анонсировал Александр Корниенко.

Политик подвел итоги работы и в направлении реинтеграции Донбасса и Крыма. Так, была перезагружена работу ТКГ в Минске, установлено самое долгое за почти 7 лет войны перемирие, открыты новые КПВВ для удобного пересечения линии разграничения. Абитуриентам с оккупированных территорий облегчили поступление в украинские вузы.

Также депутаты продлили действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО.

"Наличие этого закона помогает нам дальше двигаться в рамках дипломатического урегулирования в Нормандском формате", - пояснил Корниенко.

На пресс-конференции также отчитались о выполнении президентской программы "Большая стройка". За 2020 отремонтировали и построили 3900 км дорог государственного и 1826 км дорог местного значения, 150 мостов, 146 школ, 105 детских садов и 115 спортивных комплексов.

В "Слуге народа" опровергли обвинения о том, что "Большая стройка" якобы внедрялась путем отказа от расходов на медицину.

В партии напомнили и о результатах местных выборов. Так, "Слуга народа" лидирует по количеству избранных представителей - 6379 депутатов всех уровней. 225 кандидатов от "Слуги народа" стали председателями ОТГ. Еще в 12 областях представители партии стали главами облсоветов.

"Это абсолютный рекорд. У других партий нет больше двух", - отметил Корниенко.

2021 год в "Слуге народа" планируют сделать годом восстановления экономики и культуры. По словам руководителя фракции Давида Арахамии, в январе Рада рассмотрит несколько важных экономических законопроектов.

"Есть вещи, о которых мы скорбим, что не успели сделать в этом году - конечно, коронавирус вмешался в наши планы. Хотим в январе вернуться и ударным темпом принять большие реформы: амнистию капитала, создание Бюро экономической безопасности, законопроект о реформе СБУ, локализация", - рассказал Арахамия.

Среди законодательных планов на следующий год называют также принятие закона о всеукраинском референдуме, индексацию пенсий в марте, доплаты пенсионерам, достигшим 75 лет, судебную реформу, начало программы "Большая реставрация" по восстановлению 100 памятников культурного наследия и ускорение "Большого строительства".

Работать над главными инициативами надо начать уже с первой пленарной недели нового года, отметил Корниенко.

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Теги: news, новости, Украина, Слуга, народа, 7dniv, 7dnivinfo  
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