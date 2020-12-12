 

Зеленский заявил что Франция готова помочь Украине с получением вакцины от COVID-19

События Вчера, 23:0947
Зеленский заявил что Франция готова помочь Украине с получением вакцины от COVID-19

Президент Владимир Зеленский заявил о готовности Франции помочь Украине с получением вакцины от коронавируса.

Он обсудил этот вопрос с французским президентом Эммануэлем Макроном.

Об этом Зеленский написал на странице в Twitter.

Готовность Франции глава государства назвал "жестом настоящей дружбы".

"Спасибо Макрону за готовность помочь с ускорением предоставления вакцины против COVID-19. Это жест истинной дружбы. Ценю поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины и наших мирных инициатив", - написал он.

Другие подробности разговора двух президентов пока не сообщаются.

Напомним, недавно Зеленский заявил, что Украина не попала в список стран, которые первыми получат вакцину от коронавируса, но он считает, что США и Великобритания могли бы повлиять на это.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Франция, 7dniv, 7dnivinfo, вакцина, коронавирус  
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