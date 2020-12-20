Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 23 декабря 2020

В Украине по состоянию на утро 23 декабря 2020 - 989 642 человек инфицированых коронавирусом COVID-19.
Плюс 10 136 новых случаев в сутки.
Умерло 17 172 человек.
Выздоровело - 615 660 человек.
По областям (по количеству инфицированных):
Киев - 103663 случаи;
Винницкая область - 21 259 случаев;
Волынская область - 31 490 случаев;
Днепропетровская область - 54 625 случаев;
Донецкая область - 33102 случаи;
Житомирская область - 36 975 случаев;
Закарпатская область - 27 391 случай;
Запорожская область - 49 341 случай;
Ивано-Франковская область - 42 300 случаев;
Киевская область - 54 831 случай;
Кировоградская область - 7949 случаев;
Луганская область - 9181 случай;
Львовская область - 57 906 случаев;
Николаевская область - 27 970 случаев;
Одесская область - 66 295 случаев;
Полтавская область - 32 945 случаев;
Ровенская область - 39 251 случай;
Сумская область - 38 501 случай;
Тернопольская область - 32 738 случаев;
Харьковская область - 66 243 случая;
Херсонская область - 16 162 случая;
Хмельницкая область - 37142 случаи;
Черкасская область - 35 938 случаев;
Черновицкая область - 38 721 случай;
Черниговская область - 27 723 случая.