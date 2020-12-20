Публикации решения суда об отстранении от турниров препятствует Россия

Россия пытается воспрепятствовать публикации полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об отстранении от международных спортивных соревнований.

В то же время правила Всемирного антидопингового агентства (WADA) требуют, чтобы все решения CAS публиковались полностью.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, Россия пытается заблокировать публикацию 186-страничного приговора суда, где есть материалы расследования о том, что Россия устроила поддерживаемый государством допинговый заговор.

Также в решении CAS говорится, что государственный аппарат скрывал улики, чтобы помешать следователям.