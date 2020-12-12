Гендиректору Apple купить компанию Tesla предлагал Илон Маск

Основатель компаний SpaceX и директор Tesla Inc Илон Маск сообщил, что предлагал гендиректору Apple Тиму Куку возможность поглощения компании Tesla.

По его словам, это было "в самые мрачные дни программы создания Model 3".

Об этом Маск написал в своем Twitter.

По его словам, тогда Тим Кук даже отказался встретиться.

"В самые мрачные дни программы создания Model 3 я связался с Тимом Куком, чтобы обсудить возможность покупки компанией Apple компании Tesla (за одну десятую нашей текущей стоимости). Он отказался встретиться", - сказал Маск, комментируя планы Apple выпустить беспилотный электромобиль.

Планы Apple по созданию электромобиля Маск назвал "странными", добавив, что создать однокорпусный аккумулятор невозможно.